EL PSOE PIDE “RIGOR” A SANIDAD Y ASEGURA QUE NO HABRÁ MÁS COPAGO PORQUE SE VAN A OPONER

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, pidió este martes a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, “rigor” sobre el copago farmacéutico y aseguró que no habrá subida alguna, porque los socialistas se opondrán.

Hernando reclamó a la ministra, en declaraciones en Onda Cero recogidas por Servimedia, que comparezca en sede parlamentaria para explicar sus intenciones sobre el copago farmacéutico y calificó de “poco serio” que lance un tuit por la noche para rectificar unas palabras suyas que han generado alarma.

En este sentido, criticó que haya ido “intranquilizando” a los pensionistas sobre que los copagos van a aumentar cuando, aseguró, no se va a producir una subida, porque esa medida debe pasar por sede parlamentaria y el PSOE se va a oponer, ya que rechaza los copagos.

“Ya se puede poner como se ponga, no va a haber un aumento de los copagos porque el PSOE se va a oponer en el Congreso de los Diputados”, aseveró.

El Grupo Parlamentario Socialista registró el lunes la solicitud de una comparecencia de la ministra de Sanidad en la Cámara Baja para que explique las intenciones del Gobierno sobre el copago farmacéutico tras unas palabras de Montserrat en las que abría la puerta a un incremento para las rentas altas.

