GÜRTEL. RICARDO COSTA VUELVE AL PEDIR PERDÓN EN EL CONGRESO “POR ALGUNA ACTUACIÓN QUE NO FUI CAPAZ DE DETENER”

El ex secretario general del Partido Popular de Valencia Ricardo Costa volvió este miércoles a pedir “perdón” en el Congreso de los Diputados y ratificó su “arrepentimiento” por “alguna actuación que no fui capaz de detener” y “que no fue correcta”.



Así se expresó esta tarde Costa en su comparecencia en la comisión que investiga en la Cámara Baja la supuesta financiación irregular del Partido Popular, en la que ratificó “plenamente” la declaración que ofreció en la Audiencia Nacional el pasado mes de enero. En esta declaración sobre el juicio de la Gürtel, Costa confesó la financiación de actos en el PP valenciano gracias a la aportación de distintos empresarios.

“Ratifico mi declaración en la Audiencia Nacional, de la línea hasta la cruz. Absolutamente todo. Como también ratifico obviamente mi arrepentimiento y mi solicitud de perdón por alguna actuación que yo no fui capaz ni de detener ni denunciar en lo que respecta a mi ámbito de actuación y a mi estricto conocimiento”, declaró el ex secretario general del PP valenciano.

Remarcó que “hay que pedir perdón” cuando existen responsabilidades políticas, cosa que subrayó él hizo en sede judicial, y expresó su “satisfacción” por poder trasladar en la Cámara Baja su “voluntad de pedir perdón y mi arrepentimiento por una conducta que no fue correcta”.



