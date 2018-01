RETIRADOS EN BAZARES CHINOS DE CANTABRIA MÁS DE 3.200 JUGUETES PELIGROSOS O ILEGALES

La Guardia Civil ha retirado en bazares chinos de Cantabria un total de 3.274 juguetes por no reunir las condiciones de seguridad y la normativa que emana de las directivas europeas.



Según informó el Instituto Armado, la incautación de estos juguetes se realizó en el marco de la campaña que los agentes realizan todas las navidades para evitar que se pongan a la venta juguetes peligrosos.

En el caso de Cantabria, las inspecciones se realizaron a lo largo del segundo semestre de 2017 en establecimientos tipo bazar donde se venden juguetes de origen asiático y bajo coste.

Asimismo, en la comunidad cántabra se formularon más de 900 denuncias por irregularidades en 369 tipos de juguetes diferentes (de cada tipo de juguete existían varias unidades, dando como resultado la suma de los más de 3.200 unidades). Los responsables de la seguridad de los juguetes en la Unión Europea son los fabricantes, importadores y distribuidores que ponen en el mercado estos productos.

DISTINTIVO CHINO

La Benemérita explicó que los juguetes infantiles deben poseer el marcado ‘CE’, distintivo que debe estar presente en todo el Área Económica Europea y que acredita el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de las normas de comercio en este ámbito, entre otros las de seguridad.

En las inspecciones realizadas en esta campaña en Cantabria la Guardia Civil ha hallado 206 infracciones por esta irregularidad, comprobando que además de la carencia del marcado, es frecuente un marcado CE que se refiere a ‘China Export’ y no al de ‘Comunidad Europea’, tal y como alertan diferentes organizaciones de consumo en los últimos años.

Las infracciones más características localizadas son las relacionadas con la seguridad y fabricación de los juguetes, detectándose 264 irregularidades en los etiquetados y 50 en los envases. Entre las carencias se encuentran que las etiquetas o las instrucciones no estén en castellano y que falten datos del importador, distribuidor, fabricante, etc.

Además en esta campaña en Cantabria se encontraron 287 juguetes procedentes del contrabando, lo que supone que entraron en la Unión Europea ilegalmente y sin control fiscal ni de seguridad, instruyendo 102 denuncias administrativas.



