CATALUÑA. FEIJÓO ATRIBUYE EL RESULTADO “EXCEPCIONAL” DE CS A QUE ARRIMADAS ES “EXCELENTE” Y EL EFECTO DEL VOTO ÚTIL FUE "POTENTÍSIMO"

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacó este viernes el resultado “excepcional” de Ciudadanos en Cataluña, y lo atribuyó a que su candidata, Inés Arrimadas, es “excelente” y a que el efecto del voto útil fue “potentísimo” en estos comicios autonómicos.



A su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid, el presidente gallego reconoció que el Partido Popular, con tres escaños, ha obtenido un “mal resultado”, como dijo que ya ha asumido el candidato popular, Xavier García Albiol, y que “a veces uno puede hacer las cosas razonablemente bien” pero en esta ocasión “el voto útil ha sido muy potente, más que nunca”.

Feijóo insistió en esta tesis para no extrapolar los resultados en Cataluña a nivel nacional, y subrayó que hace un año, en las generales, el Partido Popular ganó “claramente” a CS apelando al voto útil y ahora ha sido la formación que lidera Albert Rivera la que “se ha llevado” todos los escaños y miles de votos que le faltan a PP. En este sentido, remarcó que los ciudadanos en Cataluña tenían claro que la “única posibilidad” de un gobierno no independentista pasaba por Ciudadanos.

Por otra parte, preguntado por si tras el 21-D queda debilitado el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, Feijóo lo negó e indicó que lo que queda debilitado “un poco” es el nacionalismo, por haber “disminuido” en votos y escaños.

Feijóo espera y desea “de verdad” que el nacionalismo, “de la misma manera que usa la ley para que no gobierne la lista más votada”, que sería Ciudadanos, “siga usando todas las leyes”. Consideró que los nacionalistas deben “meditar” por qué les ha ganado un partido que ellos llaman "españolista".

El presidente gallego cree que los nacionalistas “no van a respetar la lista más votada” y van a “utilizar la ley para conseguir que la suma de votos de los partidos que no han ganado las elecciones no dejen gobernar a la más votada, y eso es un buen indicador”, porque si usan la ley para acceder al gobierno, es una “enorme ocasión para seguir usando la ley para gobernar los próximos años”. “Si se gobierna dentro de la ley es posible todo; si se gobierna fuera, lo que ha sucedido ayer es malo para los ciudadanos catalanes”, aseveró.

Feijóo hizo hincapié en la importancia de estos resultados porque, “por primera vez en la historia de la autonomía” de Cataluña, “ha ganado un partido no nacionalista” y eso tiene, añadió, un “enorme mérito”. “Creo que todos debemos felicitar a Inés Arrimadas, que ha sido una excelente candidata y una justa vencedora”, agregó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso