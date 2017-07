RESUELTO EL DEFECTO EN EL ACCESO A LEXNET

- El PSOE pide explicaciones por lo ocurrido. El Ministerio de Justicia informó esta tarde de que ha quedado resuelto el defecto detectado en el acceso a LexNET, mientras el PSOE pedía explicaciones por lo ocurrido.

"El Ministerio de Justicia, en el marco del programa de mejora continua del sistema LexNET, ha puesto en funcionamiento una nueva versión que entre otras cuestiones atiende a las peticiones que los profesionales han realizado para disponer de acceso multibuzón y la práctica de sustituciones", indica Justicia en una nota.

"Esto significa", agrega, "que todos los profesionales colegiados registrados en el sistema pueden disponer de un acceso único a todos sus buzones. Además, LexNET permite que se puedan realizar sustituciones entre distintos profesionales previa autorización, lo que permite el acceso a buzones de otros usuarios".

DEFECTO EN EL CONTROL DE ACCESOS

Según el Ministerio, con la puesta en marcha de esta nueva versión se ha identificado un defecto en el control de accesos al sistema ocasionado por un error en la programación del código, pero "dicho defecto ha sido completamente subsanado en un plazo inferior a cinco horas desde el aviso recibido por un usuario del sistema. Los equipos técnicos del Ministerio han trabajado intensamente en su resolución y en una nueva configuración que refuerza aún más la seguridad del sistema LexNET".

El Ministerio reitera que el sistema LexNET es una aplicación destinada únicamente a la realización de comunicaciones electrónicas entre los profesionales y la Administración de Justicia, en ningún caso permite el acceso a los expedientes judiciales.

"Los sistemas de auditoría y control del Ministerio no han identificado acceso indebido alguno a los buzones de LexNET de un usuario que no fuera el legítimo", añade la nota. "Dichos sistemas dejan constancia de accesos indebidos, por lo que de haberse producido llevaría consigo la exigencia de responsabilidades legales por un acceso no autorizado".

Asimismo, continúa, "LexNET cuenta con un complejo sistema de identificaciones basado en certificados electrónicos reconocidos y un procedimiento de codificación interno de usuarios que impide acceder al buzón de un usuario concreto sin conocer su identificador dentro de LexNET".

El Ministerio de Justicia ha abierto una auditoría interna para conocer los detalles que han provocado este incidente y exigir, en su caso, las posibles responsabilidades.

"El sistema de comunicaciones electrónicas del Ministerio de Justicia cuenta con un sistema de seguridad robusto y contrastado que ha permitido, por ejemplo, que en el último ataque a nivel mundial de los virus conocidos como Wanna Cry y Petya no se haya visto afectado", concluye el comunicado de Justicia.

CRÍTICAS DEL PSOE

Por su parte, el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados ha pedido explicaciones al Gobierno "por el fallo de seguridad en LexNet, que ha permitido el acceso a millones de archivos judiciales a través de Internet".

La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, ha pedido información al respecto al secretario general de Relaciones con la Administración de Justicia, Antonio Dorado.

Los socialistas han registrado una batería de preguntas escritas en las que piden explicaciones al Ejecutivo sobre lo ocurrido.

Isabel Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia, y el portavoz socialista en la materia, Juan Carlos Campo -firmantes de las preguntas registradas-, quieren saber “qué dimensión y características tiene el fallo de seguridad detectado en LexNET; cuál es, concretamente, el material sensible expuesto; cuánto tiempo lleva produciéndose ese error; si era un fallo de origen del sistema; y qué actuaciones se van a llevar a cabo para subsanar el error y dar tranquilidad a los usuarios”.

“Desde la puesta en marcha e implantación de este sistema hace año y medio, se han venido produciendo problemas e incidencias, que el Grupo Parlamentario Socialista ha venido denunciando” indican los diputados socialistas.

