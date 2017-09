CATALUÑA. EL PNV AVISA QUE UNA RESPUESTA "EXACERBADA" DEL GOBIERNO "COMPLICARÍA" LA RELACIÓN CON EL PP

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Estaban, mantuvo este martes el mensaje al Gobierno de que “responder de una manera exacerbada y rebasando determinadas líneas y niveles” en el tema de Cataluña “complicaría la relación que pudiéramos mantener con el Partido Popular”.



Así lo comentó Esteban, en los pasillos del Congreso antes de la Junta de Portavoces, cuando se le preguntó por la relación del PNV con el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy tras las declaraciones de la presidenta del Bizkai Burutz Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, en las apuesta por no apoyar los Presupuestos de 2018 si el Gobierno actúa con contundencia ante la consulta del 1-O.

“La presidenta del PNV no ha amenazado a Rajoy y no ha dicho otra cosa que lo que venimos diciendo varios representantes del PNV durante un tiempo, y el presidente lo sabe”, indicó Esteban.

Además, el portavoz del PNV dijo que “no hace falta” que expliquen esta considera porque su postura “lo sabe todo el mundo y para empezar el propio Gobierno”.

No obstante, el dirigente vasco eludió aclarar qué es lo que consideran ellos límite y se limitó a indicar que “poco a poco” irán adoptando su postura pero que “no vamos a adelantarnos a los acontecimientos”.

En esta línea, el propio Estaban confirmó que todavía no han tenido “ningún contacto” ni hay prevista “ninguna reunión” con el Ejecutivo ante la próxima tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso