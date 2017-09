CATALUÑA. ICETA ADVIERTE A COLAU DE QUE “TAMBIÉN SERÁ RESPONSABLE” SI EL REFERÉNDUM “SIRVE DE PRETEXTO" PARA DECLARAR LA INDEPENDENCIA

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, advirtió hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de que si en Cataluña se acaba proclamando una declaración unilateral de independencia (DUI), ella también será responsable.

“Si uno participa en un referéndum, que no es un referéndum sino que es una movilización, y después esta movilización se utiliza como pretexto para hacer una DUI, los dirigentes políticos que hayan acompañado esta movilización se harán responsables también de esta declaración; y yo no sé si somos suficientemente conscientes de ello”, alertó.

En respuesta a si tiene sentido seguir en el gobierno municipal a pesar del apoyo de Colau al 1-O, Iceta defendió que tienen “un acuerdo con Barcelona En Comú para gobernar la ciudad alrededor de unos ejes programáticos” y que “la alcaldesa ha reiterado siempre que se lo han preguntado que no pondrá en riesgo ni a las instituciones ni a los trabajadores públicos”, un aspecto que, desde su punto de vista, “es un sinónimo de que cumplirá la ley”.

Además, argumentó que “hay un informe del secretario del ayuntamiento que dice claramente que colaborar con la organización de un referéndum es ilegal y que, por lo tanto, el Ayuntamiento no puede hacerlo”.

En este sentido, Iceta criticó el acuerdo de Colau con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para permitir la celebración del referéndum en Barcelona: “Se lo hemos pedido pero se ve que no es un acuerdo por escrito”. Y explicó este acuerdo político en estos términos: “Yo te doy cobertura a ti, president, en esto que quieres hacer, no te ayudo a organizarlo, y tu no me criticas por el hecho de no ayudarte”.

Para el dirigente socialista “el problema no es la continuidad del pacto municipal sino saber cómo justifica una importante dirigente política que quiere participar en un referéndum que no es un referéndum”.

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Iceta “esperó” que la consecuencia de lo que ocurra el próximo domingo “no sea una declaración unilateral de independencia que lo reventaría definitivamente todo en perjuicio de todos”.

Así pues, el líder del PSC confesó que en los últimos días ha cruzado algunos mensajes con “importantes responsables de la mayoría independentista” y que uno de ellos le envió un mensaje diciendo “os estáis equivocando”. “Mi respuesta fue: Ya me gustaría que los que nos estuviésemos equivocando fuésemos nosotros porque los efectos de nuestro error serían ínfimos en relación al daño del vuestro si sois vosotros los que os equivocáis", culminó.

La ponencia la presentó el expresidente de la Generalitat, José Montilla, quien dijo de Iceta que “prefiere encontrar causas para el acuerdo que encontrar causas para el conflicto”. Entre los invitados destacaron alcaldes de ciudades importantes, y que han encabezado la oposición a la celebración del referéndum, como Núria Marín, de L’Hospitalet de Llobregat, Josep Fèlix Ballesteros, de Tarragona, Àngel Ros, de Lleida, Antoni Balmón, de Cornellà de Llobregat, o el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso