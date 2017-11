CATALUÑA. TEJERINA RESPONSABILIZA DE LA SITUACIÓN A PUIGDEMONT POR SU "EMPECINAMIENTO" EN ALTERAR LA CONVIVENCIA

Google Plus

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, responsabilizó este miércoles de la situación en Cataluña al presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, por su "empecinamiento" en alterar la convivencia.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntada por las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar y sus reproches a los partidos constitucionalistas por el déficit de política, espacio que han ocupado los secesionistas.

La ministra aseguró que en Cataluña "lo que ha sobrado es empecinamiento" de Puigdemont, "que no tiene límites a la hora de causar daño" a sus propios ciudadanos y que está demostrando "su capacidad para alterar la convivencia pacífica".

En su opinión, resulta "inimaginable" la perseveracia de Puigdemont para "seguir dañando" los intereses económicos y la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España, algo "absolutamente incomprensible" ya que para ello no le importa saltarse la ley y el propio Estatuto de Autonomía.

Con el esfuerzo de todos los ciudadanos a lo largo de varios años se está superando una crisis económica "muy importante", dijo la ministra, "y no hay derecho a que se tire por tierra" ese trabajo.

