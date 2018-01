AP-6. EL PSOE RESPONSABILIZA A RAJOY Y SÁENZ DE SANTAMARÍA DEL CAOS EN LAS CARRETERAS

Google Plus

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, elevó este lunes hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, las responsabilidades por la incidencia que ha tenido el temporal de nieve de este fin de semana en las carreteras, donde miles de conductores quedaron atrapados durante horas.



Ábalos recordó en una entrevista en TVE recogida por Servimedia que los socialistas han pedido las comparecencias en el Congreso de los ministros del Interior y de Fomento como “responsables” políticos de la situación, si bien elevan esa responsabilidad a Rajoy y Sáenz de Santamaría, por “aquello de predicar con el ejemplo”.

Recordó que en 2009, ante una situación similar, Rajoy -por entonces líder de la oposición- realizó unas “declaraciones muy fuertes” y exigió las dimisiones de casi todo el Gobierno, presidido entonces por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Por ello, desde el PSOE consideran que Rajoy debe “aplicarse a sí mismo” esa “doctrina”, ya que él fue el que la impuso. “Nadie puede exigir a los demás algo que no esté dispuesto a cumplir”, sentenció.

Según Ábalos, este problema rebela la “absoluta irresponsabilidad” del Gobierno, porque no sólo no asume “ninguna” responsabilidad, sino que “la traslada a otros”, tanto a los conductores como a la concesionaria de la autopista en el caso de la AP-6.

En este sentido, el ‘número tres’ del PSOE indicó que como el Ejecutivo “no asume ninguna responsabilidad” y “la traslada a los demás”, “da pavor pensar que las autopistas están liberadas de todo control por parte del Estado".

Además, afirmó que cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) dice que la responsabilidad es "plenamente" de la autopista es una "dejación de funciones tremenda".



