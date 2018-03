MADRID. EL PP PIDE “RESPONSABILIDADES POLÍTICAS” A LOS CARGOS DE PODEMOS QUE “ESTIMULARON” LOS DISTURBIOS EN LAVAPIÉS

Google Plus

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, pidió este martes “responsabilidades políticas” a los cargos de Podemos que a su juicio “estimularon” los disturbios del pasado jueves en el madrileño barrio de Lavapiés tras la muerte de un mantero.



Hernando se pronunció de esta manera en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por la proposición de ley que registró este lunes Unidos Podemos sobre la despenalización del ‘top manta’. Esta iniciativa, dijo el dirigente del PP, “es una cortina de humo para intentar que no hablemos de lo que sucedió la semana pasada en las calles de Madrid”, en referencia a los incidentes tras la muerte del mantero senegalés por una parada cardíaca.

El parlamentario del Partido Popular denunció que “destacados” miembros de la formación morada convirtieron este fallecimiento “en un acto de represión policial”.

También tuvo palabras para la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, “que no dio información veraz” sobre los hechos, indicó. “Que no se haga la despistada”.

“Esto es una auténtica vergüenza y tiene que tener consecuencias. Se trata sencillamente de que se depuren responsabilidades políticas”, sostuvo Hernando sobre estos incidentes. También pidió que se deriven “responsabilidades penales” y “que haya sanciones administrativas”.

Preguntado sobre qué tipo de responsabilidad penal debería recaer sobre quienes “estimularon” los incidentes de Lavapiés, se limitó a decir “que espero que sobre ellos recaigan las responsabilidades que determinen los jueces”.



