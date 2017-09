LESMES CELEBRA QUE SE RESPONDIERA A LOS ATENTADOS EN CATALUÑA CON “UNIDAD FRENTE AL MIEDO, FIRMEZA INSTITUCIONAL Y SOLIDARIDAD”

Google Plus

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, celebró hoy que los españoles respondieran a los atentados del 17 de agosto en Cataluña con “unidad frente al miedo, firmeza institucional y solidaridad”.

Lesmes se refirió a esta cuestión durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial, que presidió este martes el Rey y al que acudieron las principales autoridades del Estado.

El presidente del Poder Judicial comenzó su intervención recordando a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados en Barcelona y en Cambrils el pasado 17 de agosto.

Al mismo tiempo, en referencia al combate contra el yihadismo, afirmó que “la libertad no se negocia, no está en venta”, al tiempo que celebró que los españoles respondieran a los atentados de agosto en Cataluña con “unidad frente al miedo, firmeza institucional y solidaridad”.

Lesmes se refirió a que “ninguna creencia, cultura o credo puede justificar el terror ni alumbrar apóstoles o mártires de la violencia” y añadió que atentados como los de Cataluña o los ocurridos en Londres, Bruselas, Berlín, Niza o Estocolmo “no admiten margen interpretativo alguno”.

“Matar”, dijo al respecto, “no es cultura; sembrar el terror, el miedo, es absolutamente injustificable. Solo es eso, oscuridad y terrorismo. Y quienes pretenden ofrecer explicaciones historicistas o sociológicas sobre tan graves sucesos no hacen sino alentar el terror convirtiéndose en cómplices de quienes desprecian la vida”.

