EL PP “RESPETA” LA CANDIDATURA DE PEDRO SÁNCHEZ Y PIDE QUE EL NUEVO LIDERAZGO DEL PSOE SEA “RESPONSABLE”

Google Plus

El Partido Popular aseguró este lunes que “respeta” la candidatura de Pedro Sánchez para recuperar la Secretaría General del PSOE, al igual que la de Patxi López. Además, pidió que quien lidere ese partido en el futuro sea “responsable” a la hora de facilitar un Gobierno “estable” y unas cuentas públicas que permitan sufragar las políticas sociales, educativas o sanitarias.

En rueda de prensa en la sede nacional del PP, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, expresó el “respeto” de su partido a los procedimientos internos que están teniendo lugar en el PSOE y a las candidaturas que se puedan presentar, aunque no quiso entrar a hacer más valoraciones concretas sobre la decisión de Sánchez.

Sí pidió que la nueva dirección del PSOE siga una “dirección responsable” a la hora de “facilitar lo que los españoles necesitan”, esto es, que haya “gobiernos estables” y unas cuentas públicas aprobadas. En este sentido, reclamó superar la “confrontación partidista” para avanzar en la gestión de los retos que España tiene por delante.

NEGOCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Sobre la negociación presupuestaria, Casado remarcó que el Gobierno quiere sacar adelante “cuanto antes” las cuentas públicas y hacerlo “con el máximo apoyo posible”. Su partido, dijo, sigue contemplando la “opción” de aprobar los Presupuestos con el PSOE.

No obstante, dijo que hay otra aritmética viable, la de sumar al PNV a los previsibles apoyos de Ciudadanos y Coalición Canaria y luego ya ir a “negociar partida a partida” con el resto de formaciones. Dicho esto, hizo hincapié en que el PP no quiere “presionar” a ningún partido, pero sí remarcará la “importancia” de tener unas cuentas públicas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso