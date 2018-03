MONTERO, RESPECTO AL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN: “LA PRIMAVERA HA LLEGADO Y EL GOBIERNO NO HA CONVOCADO”

Google Plus

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, dijo este martes que “la primavera ha llegado y el Gobierno no ha convocado” el Debate sobre el Estado de la Nación, e ironizó al subrayar que al Ejecutivo todavía le quedan “unas cuatro horas” para ponerle fecha a este debate en la Cámara.



La dirigente de Unidos Podemos se expresó de esta manera en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados cuando se le preguntó por este asunto, que se debatirá esta tarde en el Hemiciclo a propuesta de Unidos Podemos. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, defenderá en Pleno una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a celebrar un Debate sobre el Estado de la Nación.

Montero recordó que este debate no se ha celebrado en la Cámara desde 2015 y manifestó que fue el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien dijo que tendría lugar antes de la primavera. La parlamentaria de Podemos ironizó al respecto y apuntó que al Ejecutivo todavía le quedan unas horas antes de que a las 17.15 horas de esta tarde entre oficialmente la primavera. “Quizás se han confundido con la nieve”, dijo sobre el temporal de frío que afecta a España.

Por su parte, el líder de Podemos consideró, en declaraciones en laSexta recogidas por Servimedia, que en la iniciativa que se debate esta tarde en el Pleno van a tener “muchos apoyos” parlamentarios para que salga adelante e incluso “es probable que el PP reconozca que tenemos razón”. “Les vamos a obligar a que den la cara”, subrayó Iglesias sobre una “norma parlamentaria” que a su juicio tiene que ser de obligado cumplimiento para el Gobierno.

Fuentes populares indicaron sobre este asunto que se trata de una iniciativa “redundante” y que el Debate sobre el Estado de la Nación se celebrará “seguramente” antes de que acabe la primavera, es decir, antes del 21 de junio, cuando da comienzo el periodo estival.



