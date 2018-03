EL PNV TILDA DE “RESOLUCIÓN ACERTADA” LA CONDENA A ESPAÑA DE ESTRASBURGO

Google Plus

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, aseguró este martes que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se condena a España por imponer una pena de cárcel por quemar una foto de los Reyes es una “resolución acertada”.



Esteban realizó estas declaraciones antes del inicio de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, donde destacó que “hay que tenerle mucha consideración (a ese tribunal) porque ocupa una posición más alejada y más neutral a la hora de tomar decisiones”.

En esta línea, el portavoz del PNV recordó que “en países que tienen la libertad de expresión como máxima, ya se han pronunciado”. En concreto, Esteban recordó que “la quema de bandera no es delito en EEUU”.

Por otra parte, Esteban explicó que el PNV apoya a ERC en la propuesta de despenalización del delito de injurias a la Corona, ya que en su momento su partido no apoyó el aumento de penas por considerar que no tenía "ningún sentido".



