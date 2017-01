LA GESTORA DEL PSOE REQUIERE QUE CUALQUIER CANDIDATURA A LAS PRIMARIAS “APORTE AL PARTIDO”

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, admitió este miércoles que cualquier militante “tiene todo el derecho” a presentarse a las primarias, pero añadió que “tiene que ser un proceso que ayude, que enriquezca, que aporte al partido”.

Lo hizo en una rueda de prensa en Sevilla donde restó importancia a la controversia suscitada entre él mismo y el ya precandidato a las primarias Patxi López, cuando éste dijo que él habría sido más ambicioso en la subida del salario mínimo interprofesional y no la habría condicionado a los convenios colectivos. Jiménez le contestó en LaSexta que así se ha hecho siempre.

Este miércoles Jiménez dijo que su respuesta no reflejó “ninguna discrepancia”, sino “una aclaración”, y aventuró que “se le escapó alguna información a mi compañero Patxi”. Seguidamente, sobre su precandidatura acotó que “lo que ha hecho es anunciar que cuando llegue el momento se presentará”, por lo que todavía no es candidato a un Congreso Federal que aún no ha sido convocado.

El portavoz de la Gestora se declaró “muy contento” de cómo se desarrolló el “magnífico” Comité Federal del sábado y, a partir de ahora, reconoció que “aquellos compañeros que quieran presentarse” a las primarias “tienen todo el derecho” a hacerlo”, pero con una condición: “Tiene que ser un proceso que ayude, que enriquezc a, que aporte al partido”. Sin querer entrar en este tema controvertido ni aclarar a quién se refería, el portavoz de la Gestora zanjó: “Estoy seguro de que en esos términos se producirá el debate de primarias y el congreso en su conjunto”.



