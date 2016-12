C´S SE OPONE AL "REPARTO DE CUOTAS" ENTRE PARTIDOS PARA LA ELECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La dirección de Ciudadanos reiteró este jueves su oposición al "reparto de cuotas" entre partidos políticos para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, por entender que el criterio tiene que ser "la excelencia" y no su adscripción ideológica.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dejó claro que su partido no está en ninguna negociación para la renovación de los magistrados cuyo mandato expira próximamente. Se trata de los cuatro designados por el Senado a propuesta de los parlamentos autonómicos.

"No creemos que sea bueno repetir los esquemas del pasado", dijo Villegas, con una crítica expresa al "reparto de cuotas" que lleva a que esos magistrados, incluso su presidente, puedan tener "carné de un partido".

Ciudadanos considera que es necesario ser "muy exigente" en el respeto a las incompatibilidades y en la garantía del "nivel jurídico" de quienes componen el Tribunal Constitucional.

Denunció por ello que durante más de treinta años los grandes partidos se hayan repartido "por cuotas" la designación de esos magistrados y hatan estado "muy atentos" a lo que le corresponde a cada uno pero no al "nivel" que cada uno esos candidatos tiene dentro de la carrera judicial.

"No es una buena práctica", aseguró Villegas, partidario de buscar "la excelencia" en la carrera judicial y la independencia de los jueces y magistrados al margen de la adscripción política o ideológica de cada cual.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso