EL PSOE ASEGURA QUE NO RENUNCIA A LA POLÍTICA CON CATALUÑA Y SEGUIRÁ BUSCANDO SOLUCIONES

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguró este sábado que los socialistas apoyan al Gobierno en la defensa de la legalidad ante el desafío independentista en Cataluña, pero dejó claro también que no renuncian a la política y que desde este mismo lunes comenzarán a buscar "soluciones".

Lastra participó en la tradicional Fiesta de la Rosa en la localidad leonesa de Boñar y denunció la "anomalía democrática" que implica tener que "obligar" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar la corrupción en su partido.

Al PP no le preocupa la corrupción en sus filas, sentenció, "sino que le pidamos explicaciones" y que los ciudadanos se pregunten "cómo es posible" que Rajoy haya estado "años sentado en una silla pagada con dinero negro" que también financió campañas electorales que él dirigió, y que ese partido sea en sí mismo una "trama de corrupción".

Lo que Rajoy hizo ante el Pleno del Congreso, aseguró, no fue "reírse del Parlamento, que también, sino reírse de todos los españoles", con una actitud que junto a la negativa a combatir de verdad la corrupción genera "cansancio y frustración" en los ciudadanos y es "caldo de cultivo para el populismo".

Lastra dejó claro que los socialistas "no nos resignamos" a las medidas del PP y, aunque "siempre vamos a apoyar al Gobierno" en la defensa de la legalidad en Cataluña, "no renunciamos a la política".

Argumentó que, ante el mayor reto que tiene España ante sí, el Gobierno "ha renunciado a la política, a hablar y a sentarse con el que piensa diferente", y precisamente porque el PSOE hace oposición "de Estado" y lo que busca es "defender al Estado" va a hacer "lo contrario".

Por ello, a partir del lunes estudiarán medidas "para intentar buscar soluciones al mayor desafío que tiene ahora nuestro país" porque esa es su "obligación" como primer partido de la oposición, llamado a gobernar "en cuanto se convoquen elecciones".

Lastra se mostró convencida de que España vive un "cambio de ciclo" como cuando los ciudadanos confiaron mayoritariamente en José Luis Rodríguez Zapatero, y subrayó que el Gobierno es movilizar a los ciudadanos que no se resignan ante las desigualdades y los desafíos y que quieren un Ejecutivo "decente".

