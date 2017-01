ERC CREE QUE PP Y PSOE PACTAN RENOVAR EL TC PARA IMPEDIR QUE CATALUÑA DECIDA SU FUTURO

La portavoz de ERC en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Ester Capella, interpreta que el PP y el PSOE pacten la renovación del Tribunal Constitucional como un intento de “acabar limitando cualquier posibilidad de que Cataluña pueda decidir su futuro”.

Capella declaró a Servimedia que con esa renovación pactada “estamos en lo de siempre”, en que “se prioriza el control del Tribunal Constitucional para que la interpretación de las normas vaya en el blindaje del título I de la Constitución y acabar limitando cualquier posibilidad de que Cataluña pueda decidir su futuro”.

Desde su punto de vista, PP y PSOE pretenden “contiuar controlando la manera y forma en que debe ser interprtada la Constitución”, por lo que ERC no se siente interpelada “en las decisiones y cambios en las instituciones del Estado”, puesto que ya sabe cuál es su “destino final”, la independencia; mucho más cuando, a su juicio, “se han ido pervirtiendo las funciones del TC”, que “se ha acabado convirtiendo en una Cámara legislativa más” y decreta resoluciones que “en nada resuelven una cuestión que debería ser política y no jurídica”.

Preguntada si el obstáculo es el Tribunal Constitucional o la propia Carta Magna, que no admite otra interpretación, Capella contestó que el TC “tuvo en un momento determinado de su historia la capacidad de ensanchar las costuras de la Constitución para que fuese una herramienta útil” y adaptada a los nuevos tiempos. En este sentido, argumentó que a Andalucía se le permitió ser comunidad histórica sin cumplir los requisitos, pero para responder a la voluntad de los andaluces, cosa que no ocurre ahora con Cataluña, sino que los magistrados “se ciñen a la literalidad del texto constitucional” y a la “unidad indivisible” de España, con “interpretaciones restrictivas de derechos”.

La portavoz de ERC defendió que la ley no puede estar por encima de las personas y que “cuando la ley no sirve, se cambia”, que es lo que se hizo con legislaciones discriminatorias en el pasado y lo que a su juicio debería hacerse ahora que una mayoría de los catalanes quieren decidir su futuro “y no hay manera humana en el marco legal del Estado español tal como es interpretado de que puedan ejercer un derecho democrático”. Así, se preguntó “hasta cuándo” va a negarlo “sistemáticamente” y “qué hará para impedirlo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso