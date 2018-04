EL PSOE SE REMITE A LAS EXPLICACIONES “ABSOLUTAMENTE CLARAS Y TRANSPARENTES” DE FRANCO

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, se remitió este jueves a las explicaciones “absolutamente claras y transparentes” del secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, sobre las informaciones que aseguran que habría falseado su currículum añadiendo una carrera en Matemáticas cuando no la cursó.



En los pasillos del Congreso, se refirió así a las explicaciones que “desde el minuto uno” está dando Franco sobre esta cuestión y que son “absolutamente claras y transparentes”. “Lo que hay que dar son explicaciones hasta el final y yo me remito a sus manifestaciones”, afirmó Robles.

Franco reconoció esta mañana una “irregularidad” en su currículum durante “unos años” porque no tiene la licenciatura en Matemáticas que se le atribuía y solo fue profesor “de clases de apoyo” en esta materia. El error, dijo, se subsanó en 2003.

Según Robles, “lo más importante es no faltar a la verdad” y “no hacen falta controles externos”. En todo caso, consideró que “si alguien intencionadamente en su currículum falta a la verdad, es obvio que está poco legitimado para prestar un cargo público”. Y, en este sentido, opinó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sí ha “faltado a la verdad”.



