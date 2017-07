EL PP REMARCA LA NECESIDAD DE "COLABORAR CON OTROS" TRAS LA REUNIÓN ENTRE RAJOY Y URKULLU

El vicesecretario general de Sectorial del PP, Javier Maroto, destacó este lunes que “sólo se avanza pactando entre diferentes” y “en colaboración con otros”, al ser preguntado por la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Iñigo Urkullu.

En declaraciones a los medios en la sede nacional del PP, Maroto respondió así al ser preguntado por este encuentro que fuentes de La Moncloa ni confirman ni desmienten alegando que no se comentan citas que no están publicitadas en la agenda oficial del presidente.

A este respecto, Maroto dijo que es “relevante” que “por fin cada vez más partidos y políticos” entiendan que “sólo se avanza pactando entre diferentes, respetando las reglas del juego y entendiendo que uno no tiene siempre la razón y que hay que hacerlo en colaboración con otros”.

“Nuestro objetivo es que el PNV sea parte de la solución a los problemas de España y no parte del problema”, aseveró el dirigente popular, antes de mostrar su deseo de que esto también “pudiera servir para algunos políticos en Cataluña, que solo generan problemas alejándose de la realidad”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso