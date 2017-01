ICETA (PSC) REMARCA QUE LO IMPORTANTE NO ES LA FECHA SINO “HACER UN BUEN CONGRESO” PARA"SUPERAR LA CRISIS" DEL PSOE

Google Plus

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, remarcó este sábado que lo importante no es tanto la fecha del cónclave socialista sino “hacer un buen congreso” que permita la recuperación del PSOE.

A su llegada al Comité Federal que el PSOE celebra en Madrid, Iceta dijo que su apuesta pasa por la celebración de Congreso y primarias “en las mejores condiciones posibles y lo antes posible”, por lo que entendía que primavera es una “buen momento”.

No obstante, destacó que “el principal de los problemas no es la fecha, sino hacer un buen congreso” y que acatará la decisión que adopte la Gestora -Congreso el 17 y 18 de junio- tras escuchar los “argumentos” que expondrá el presidente de la Comisión Gestora, Javier Fernández, en su intervención.

Por ello, Iceta sostiene que a partir de ahora, “entre todos” deben comprometerse a la celebración de un buen congreso que permita “superar la crisis” del PSOE y pueda estar “en forma y unido”. Para lograrlo, dijo, el PSC va a tener una “participación muy activa” .

Preguntado por los posibles candidatos, aseguró que ni él ni la Ejecutiva del PSC se van a pronunciar sobre los candidatos y que, por tanto, “no vamos a pronunciarnos ni en favor ni en contra de ningún candidato”.

