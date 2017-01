EL PP REIVINDICA SU ESTABILIDAD FRENTE A LA "CASA DE LOS LÍOS” QUE SON OTROS PARTIDOS

Google Plus

El vicesecretario general de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, reivindicó este sábado a su partido como garantía de estabilidad para España frente a otros fuerzas políticas que son actualmente la "casa de los líos o de las ruinas”.

Así lo indicó durante un acto en Barcelona con compromisarios del PP, donde señaló que la formación popular es una organización “útil” para los españoles y el "único referente serio" de la política española.

Maíllo defendió que “lo último" que puede perder una fuerza política es la "utilidad", algo que sucedería si estuvieran discutiendo si son "galgos o podencos" o "más altos o más bajos". “Eso es lo que hacen otros; convertir su casa en la casa de los líos, en la casa de las ruinas", remarcó en clara referencia a lo que sucede en el PSOE o en Podemos.

Durante su intervención, Maíllo indicó que el PP tiene que buscar mayor presencia en la sociedad, porque “no se trata solo de ser el partido más votado, sino que tenemos que convertirnos en el partido de la mayoría de los españoles”. Para ello sostuvo que deben "generar más credibilidad y tener más propuestas”.

PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN

Durante su discurso, el vicesecretario de Organización del PP reconoció que una de las cosas que más daño ha hecho a su formación ha sido la corrupción. Respecto a este tema, aseveró que “no vamos a recibir lecciones de nadie, porque la corrupción es de las personas y no de los partidos”.

Por tanto, “hay que evitar a personas que busquen su propio interés y no los intereses colectivos del partido”. “Admitimos la crítica, pero no vamos a tolerar lecciones de nadie, ni toleraremos que se manchen las siglas de este gran partido”, recalcó.

Además, Maíllo pidió a los compromisarios y asistentes al acto que miren al futuro y “no copien lo que otros hacen mal”. Por tanto, dijo que tienen "que ser un partido con personalidad que defienda los intereses de los españoles”.

En este sentido, Maíllo señaló que son “el único referente serio en el que se puede confiar y tenemos un gran liderazgo, demostrando que hemos estado siempre donde había que estar”.

Así, mostró su orgullo por contar con Mariano Rajoy como presidente de su partido, “no solo porque es el líder más importante de este país, sino porque también lo es de la centro derecha europea”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso