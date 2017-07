CCOO REITERA QUE NO HABRÁ PACTO SALARIAL SIN CLÁUSULA DE REVISIÓN

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, reiteró este martes que no habrá pacto salarial si no incluye una cláusula de revisión de los salarios para compensar la subida de la inflación o, en su defecto, unas bandas que permitan esa compensación.

Lo dijo durante una rueda de prensa junto al coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, con el que se reunió dentro de la ronda de reuniones tras su elección como máximo responsable del sindicato.

Aseguró que en CCOO no dan por fracasada la negociación con la patronal pero mantienen los términos a los que no están dispuestos a renunciar: o cláusula de revisión salarial o bandas salariales que garanticen esa compensación respecto a la inflación.

Dejó claro que tanto CEOE como Cepyme conocen su posición, acordada por la Comisión Ejecutiva de CCOO, y en función de la respuesta que esperan recibir en las próximas horas se determinará si se hace o no esa recomendación salarial para los convenios colectivos que quedan pendientes de negociación hasta final de año.

Sordo insistió en que el PIB está creciendo a más del 3% pero los salarios lo han hecho al 1,27% en los convenios registrados en el primer semestre del año, lo cual incide en una distribución cada vez más desigual de la riqueza.

Cree por ello que los salarios tienen que recuperar capacidad adquisitiva y "protagonismo" en la economía, no solo por justicia social sino por eficiencia económica para activar la demanda interna y asegurar una salida de la crisis "sostenible y equitativa". Hasta ahora, denunció, esa recuperación se está registrando en datos macroeconómicos y estadísticos pero no corrige la creciente precarización de la vida de muchas personas.

Sordo reiteró que una parte importante de los trabajadores más debilitados por la reforma laboral negocian sus convenios en una situación de "enorme debilidad" y a veces sin apenas presencia sindical, por lo que sin esa cláusula de revisión no tienen ninguna salvaguarda en caso de dispararse la inflación.

Además de esa garantía, aseguró que España necesita un "salto adelante" del Salario Mínimo Interprofesional y esa será "otra de las disputas que después del verano vamos a tener" para acercarlo a la mediana del país.

