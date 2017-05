EL PSOE REGISTRA LA REPROBACIÓN DE CATALÁ Y CONFÍA EN CS PARA APROBARLA

El PSOE registró este jueves en el Congreso de los Diputados la moción que someterá a debate la próxima semana y en la que pide la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el cese del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.

La secretaria general del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, explicó en rueda de prensa que el ministro "no supo" explicar su comportamiento en su comparecencia del día anterior ante la Comisión al ser preguntado por sus vínculos con los imputados en la 'operación Lezo' y las denuncias de presiones sobre los fiscales que investigan la corrupción.

Rodríguez denunció que Catalá se limitó a recordar las reglas esenciales del Estado de Derecho y a describir "cómo debería ser" el comportamiento de un ministro de Justicia, de un Fiscal General del Estado y de un Fiscal Anticorrupción, pero no explicó los "escándalos que le afectan directamente a él".

Sus explicaciones no fueron "convincentes para nadie" y por eso el PSOE sigue adelante con su iniciativa para que el Congreso de los Diputados le repruebe como ministro de Justicia. Para aprobarla confían "plenamente" en el apoyo de Unidos Podemos, que ha denunciado su comportamiento, y también de Ciudadanos.

Los socialistas consideran que cualquier grupo de la Cámara tendría "muy difícil" respaldar a Catalá, salvo el PP, al que ven "encerrado en una estrategia de defensa absoluta de los corruptos".

En la moción apuntan a su "responsabilidad directa" en el nombramiento de Maza y de Moix, de los que reclaman el cese. Creen que si el Gobiernoquiere "de verdad" luchar contra la corrupción tiene que empezar por relevar a un ministro que no es "digno".

