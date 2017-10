REFUGIADOS. EL CONGRESO, DISPUESTO A REPROBAR A DASTIS Y ZOIDO POR INCUMPLIR LAS CUOTAS DE ACOGIDA

- Se sumarán a Montoro y Catalá, que ya fueron reprobados por la Cámara Baja. Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, salvo el PP y PNV, mostraron este martes su disposición a reprobar al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, y al del Interior, Juan Ignacio Zoido, por haber incumplido las cuotas de acogida de refugiados comprometidas con la UE.

Lo hicieron durante el debate de una proposición no de ley presentada por Podemos por la que se reclama al Gobierno que destituya a ambos ministros por “incumplimiento grave y reiterado de sus funciones” e “iniciar los trámites que sean procedentes para hacer efectiva su sustitución”. Durante el debate estuvo presente Zoido, no así Dastis quien se encuentra en Estrasburgo (Francia).

De este modo, ambos seguirán los pasos de los titulares de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y el de Justicia, Rafael Catalá, que también fueron reprobados por la Cámara Baja.

La portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, subrayó durante la defensa de la proposición no de ley que el “capitalismo financiero descontrolado y sin escrúpulos” ha “saqueado” las “tierras del Sur” y “diezmado las tierras”, lo que ha provocado la oleada de refugiados “más numerosa” desde la Segunda Guerra Mundial.

Ante esta situación, comentó que sólo caben dos opciones: ayudar y “abrir las puertas” a estas personas o “esconderse y mirar hacia otro lado”. Esto le permitió anhelar una España que se parezca al México del presidente Lázaro Cárdenas que acogió a todos los republicanos que huían del franquismo en busca de un futuro mejor y rechazó que el país se convierta en la Francia que “encerró republicanos” en campos de concentración.

España alcanzó en su momento dos acuerdos con la UE para reubicar, por un lado, a las personas que habían llegado a Grecia e Italia (acordó acoger a 15.888 personas, de las que han venido 1.279); y, por otro lado, se comprometió a reasentar a refugiados que llevan años viviendo en campos habilitados por Acnur en Líbano y a aquellos migrantes que están en Turquía (acordó traer a 1.449 y han llegado 704).

Estas cifras, según Belarra, representan un “desprecio absoluto” y una “falta de humanidad” manifiesta que “humilla a nuestro país”, máxime cuando la sociedad española “ha dicho alto y claro que quiere acoger y no le dejan”.

Por ello, exigió la reprobación de Dastis y Zoido por “vulnerar” los derechos humanos, “incumplir” las resoluciones del Consejo de Europa y situar a España “fuera de la legalidad”.

Dejó claro que esta situación se arreglará con el PP “fuera del Gobierno”, si bien mostró su convencimiento de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “seguirá cobijando a incompetentes, corruptos y personas al margen de la legalidad”.

En el turno de fijación de posiciones, Óskar Matute (Bildu) mostró su apoyo a la reprobación de Dastis y Zoido porque “sobran los motivos”, mientras que Enric Bataller (Compromís) se sumó a esta propuesta avergonzándose de que para el Gobierno los compromisos internacionales “no sean de obligado cumplimiento.

Jordi Xuclà (PDECat) apoyó la reprobación y centró toda su crítica en Dastis, afirmando que “hubo que recurrir a Google para saber quién era” cuando fue nombrado ministro y lamentó que “pasará a la historia” por “decir mentiras” en la BBC sobre la situación política en Cataluña.

Mikel Legarda (PNV) rechazó apoyar la reprobación de Dastis y Zoido y abogó por un diálogo constructivo para tratar con el Gobierno la gestión de la política de refugiados. Por su parte, Ana María Surra (ERC) apoyó la propuesta y acusó al Ejecutivo de ser “los campeones del incumplimiento” como, dijo, “bien sabemos los catalanes”.

A su vez, Luis Miguel Salvador (Cs) fue muy crítico con la política de refugiados del Gobierno a la que definió como nefasta. Sí lo hizo Odón Elorza (PSOE), quien acusó al Ejecutivo de “incumplimiento de derechos humanos”.

Por último, Rubén Moreno (PP) afeó a Podemos que no se acuerde de los venezolanos que piden asilo en España y espetó a esta formación que “podrán asaltar los cielos, pero no tener a una población engañada para el resto de la eternidad”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso