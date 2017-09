EL PP DICE QUE “ABRIR” UNA REFORMA CONSTITUCIONAL “PODRÍA TENER MÁS PROBLEMAS QUE BENEFICIOS”

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, cerró este lunes la posibilidad de una reforma de la Constitución al sostener que ahora “abrir una ponencia constitucional podría tener más problemas que beneficios”.

Así respondió en rueda de prensa en la sede del PP cuando se le preguntó por la petición desde Navarra de derogar la disposición transitoria cuarta de la Constitución española, que contempla la posibilidad de la anexión de Navarra al País Vasco.

Tras la reunión de la dirección del PP, Casado aseguró que coincide con la presidenta del PP navarro, Ana Beltrán, de que esa es una de esas “ciertas cuestiones de la Constitución que pensamos que deben cambiar”, así como la sucesión de la Corona o la denominación de las comunidades autónomas.

Sin embargo, dijo que esa “modificación es agravada” y “requeriría" de todo el procedimiento de disolución de Cortes, etc., por lo que aseguró que “el análisis” que se preguntan es si es “urgente o conveniente” abrir una legislatura constituyente “con los interlocutores que vemos enfrente” y con “las mayorías que consideramos que existen a nivel parlamentario y, sobre todo, con la realidad, la urgencia e importancia de algunos temas que estamos hablando hoy”. “Pues pensamos que no”, se respondió.

No obstante, dijo que “eso no quiere decir” que se nieguen a hablar de estas cuestiones, pero que como “no hay una amenaza por parte de los anexionista en Navarra, ahora no es el momento para hacerlo”.

Pese a la negativa, Casado insistió en que están “dispuestos a hablar de ello”, pero que “siempre hay que evaluar si, con los mimbres actuales se puede hacer un mejor cesto que en el 78”.

Casado explicó que en el PP no son inmovilistas porque afirmen que les gusta la Constitución del 78 o se refieran “al procedimiento agravado” cuando dicen que no quieren reformarla, y recordó que la Carta Magna se ha modificado en dos ocasiones “a propuesta” del PSOE. “Lo podríamos hacer para cuestiones puntuales y que fueran absolutamente urgentes y necesarias”, pero, “hoy por hoy, abrir una ponencia constitucional podría tener más problemas que beneficios”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso