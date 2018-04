CATALUÑA. LA APM PIDE UNA "REFLEXIÓN" SOBRE LA EURORDEN TRAS EL VARAPALO DE ALEMANIA CON PUIGDEMONT

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) pidió este viernes que se abra una "reflexión” en torno a la orden europea de detención después de que el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) dictara ayer la puesta en libertad bajo fianza de Carles Puigdemont al no apreciar delito de rebelión, aunque sí el de malversación de fondos públicos.



En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la APM, Celso Rodríguez, afirmó que la extradición descansa "sobre el principio de confianza entre los Estados”, al tiempo que estimó que debe abrirse un debate sobre la orden europea de detención. A su juicio, esta herramienta de entrega de encausados “no está lo suficiente regulada en la legislación a nivel europeo”.

Además, el portavoz de la APM aseguró que “bajo ningún concepto podemos entender que la imagen de la Justicia española resulte perjudicada” tras la decisión del tribunal alemán de dejar en libertad al expresidente catalán por no apreciar el delito de rebelión que se le atribuye en España.

En este sentido, Rodríguez recordó que, aunque ya no se pueda juzgar en España a Puigdemont por rebelión, sí se podrá "por los demás delitos" en el caso de que el tribunal alemán los aprecie.

Asimismo, el portavoz de la APM se mostró en contra de otra hipótesis planteada en medios de comunicación, en el sentido de que el Tribunal Supremo acuse ahora al expresidente catalán de sedición al no aceptar Alemania el delito de rebelión.

Según Rodríguez, “la orden de detención internacional europea se ha cursado con una calificación determinada”, de modo que “ahora no se va a modificar el auto de procesamiento simplemente para acomodarse a las exigencias que pueda haber de la justicia alemana”.



