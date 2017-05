MOCIÓN. SÁNCHEZ-CAMACHO REDUCE LA INICIATIVA DE PODEMOS A “POLÍTICA CIRCO” PORQUE “NACE MUERTA”

La vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, Alicia Sánchez- Camacho, desdeñó este viernes la moción de censura que ha registrado Unidos Podemos, al constatar que no tiene mayoría de apoyos y “nace muerta” e interpretar que es una iniciativa que sólo “forma parte del espectáculo y de la política circo” que en su opinión caracteriza a este grupo parlamentario.

Sánchez- Camacho hizo estas apreciaciones al término del acto organizado por el grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid para protestar contra la cesión de una sala del Palacio de Cibeles para la conferencia que pronunciará este lunes el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

Preguntada por la moción de censura registrada por Unidos Podemos, la redujo a una moción “fracasada que forma parte del espectáculo y de la política circo” que atribuye a ese grupo, y le afeó que “España no necesita política circo sino estabilidad” para facilitar el crecimiento económico, por más que Unidos Podemos quiera “convertir el Congreso en un circo mediático, que es a lo que están acostumbrados”.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlamento catalán, Andrea Levy, que también asistió al acto, interpretó el sentido de la moción de censura como que el secretario general de Podemos y candidato alternativo aparejado a la moción, Pablo Iglesias, “tiene muchas ansias de llegar al poder de la forma que sea”, ya sea autonombrándose vicepresidente como cuando le planteó un gobierno alternativo al ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez, o con una moción de censura sin haber ganado las elecciones.

“Son ansias de poder por llegar a tocar sillón. Es lo que le lleva a presentar una moción de censura que no está teniendo ningún tipo de apoyo”, dictaminó, a la vez que recriminó a Podemos, más en la línea de Sánchez-Camacho, que “los españoles necesitan estabilidad” y “esto no es ningún juego”, sino que “la política es más seria de lo que se la toma Podemos”.

