EL PSOE APUESTA POR RECUPERAR “UNA AYUDA SIMILAR A LA RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN” DE ZAPATERO PARA LOS JÓVENES

El PSOE apuesta por la recuperación de una ayuda similar a la Renta Básica de Emancipación que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dentro de las 60 medidas para jóvenes que han presentado este lunes dentro de su programa ‘rescate joven’.



Así aparece en el ‘acuerdo de país’ que presentó en rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general de Juventudes Socialistas, Omar Anguita, para “rescatar a los jóvenes de un gobierno que no gobierna” y que con las medidas que adopta para los jóvenes, “lo único que hacen es ahondar en esa brecha generacional y abandonar a la juventud”, señaló la dirigente socialista.

Anguita destacó que las políticas del PP han hecho que "la emancipación no sea un derecho sino un auténtico reto". "El PP pretende complicarnos nuestro futuro, nos hace un poquito más difícil el día a día", con medidas como el encarecimiento de las tasas universitarias o la eliminación de la renta de emancipación de un máximo 210 euros que puso en marcha Zapatero.

Estas medidas, que dicen que han sido consensuadas con organizaciones juveniles, pasan por la aprobación de una Ley de Juventud estatal que sirva de marco normativo “que obligue a las administraciones a tener siempre presentes los problemas de la juventud”.

De las 60 medidas, hay propuestas transversales que el PSOE ha hecho en otros campos, como “acabar con los precios públicos universitarios garantizando en un máximo de cuatro años la gratuidad de la primera matrícula”; o “promover un Plan Especial para la recuperación del talento científico” de manera que se incorporen “con criterios de excelencia a 10.000 investigadores jóvenes”.

Los socialistas también apuestan por “facilitar la creación de startups fundadas por jóvenes”, con una figura jurídica “bien objetivada”, “disminuyendo las cargas fiscales en los primeros años de vida a los emprendedores jóvenes de entre 18 y 34 años que funden este tipo de empresas de alto potencial”.

En clave vivienda, aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler e incentivar la salida al mercado del alquiler de viviendas actualmente vacías. Respecto al empleo, el PSOE propone “revisar las actuales políticas de bonificaciones a las empresas”; potenciar el contrato de relevo como un programa de formación e inserción laboral de los jóvenes; concentrar los esfuerzos de inserción en el contrato en prácticas; regular las prácticas no laborales y los programas de becarios y eliminar las prácticas extracurriculares a la vez que se establece un Estatuto del Becario”.

Pensando en el futuro y en las pensiones de los que hoy son jóvenes, el PSOE aboga por “incrementar las bases mensuales de cotización de los contratos de aprendizaje y de formación, y mejorar la cotización de los trabajadores jóvenes al comienzo de su carreras laborales cuando estas comienzan o se convierten en regulares, a través de la posibilidad de “adquirir” periodos previos de cotización mediante la suscripción de un Convenio Especial.



