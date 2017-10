CATALUÑA. MÉNDEZ DE VIGO DESCARTA "RECUPERAR LAS COMPETENCIAS" DE EDUCACIÓN Y APUESTA POR "REFORZAR" LA ALTA INSPECCIÓN DEL ESTADO

Google Plus

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, descartó este viernes que Mariano Rajoy esté pensando en "recuperar las competencias" de Educación de las comunidades autónomas para solucionar el desafío independentista en Cataluña pero apostó por "reforzar" la Alta Inspección del Estado para mejorar el control.

Méndez de Vigo hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que este viernes encabezó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dado que Mariano Rajoy se encuentra de viaje en Bruselas, donde asiste a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE del Consejo Europeo.

"Recuperar las competencias de educación creo que no es una buena idea. Las comunidades autónomas creo que cumplen su función y el sistema educativo en España es un buen sistema", dijo.

Ante la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el Consejo de Ministros extraordinario que Mariano Rajoy ha convocado para este sábado, Méndez de Vigo dio a entender que la educación no estará entre las competencias que pueden suspenderse o controlarse con este mecanismo legal.

Subrayó que, desde su puesto de vista, lo que hay que hacer es "reforzar la Alta Inspección de la Educación y reforzar sus capacidades" de actuación en las comunidades porque su papel es "muy residual" respecto a lo que pueden hacer las propias inspecciones de las autonomías.

Explicó que la Alta Inspección de la Educación actúa "cuando hay denuncia o tiene constancia de un hecho" y pidió calma sobre este asunto pese a las denuncias de manipulación en los colegios catalanes porque "no conviene tomar decisiones en caliente".

Méndez de Vigo recalcó que "hay que tener la cabeza fría" y recordó que "tenemos un instrumento muy adecuado" en la Subcomisión para un Pacto de Estado Social y Político por la Educación del Congreso de los Diputados, en la que comparecerá el próximo miércoles y donde todos los partidos parlamentarios están tratando de negociar una reforma del sistema.

