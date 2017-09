CS PIDE RECUPERAR EL DERECHO "DE CIUDADANÍA" A LA ASISTENCIA SANITARIA EVITANDO "BUENISMOS"

Ciudadanos presentó este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para recuperar el "derecho de ciudadanía" a la asistencia sanitaria pero preservando la sostenibilidad del sistema y sin caer en "buenismos" ni en promesas que no se pueden cumplir.

El portavoz de Ciudadadanos en la Comisión de Sanidad, Francisco Igea, explicó que el objetivo de la iniciativa es derogar parcialmente el real decreto de 2012 por el que la asistencia sanitaria pasó a ser un "aseguramiento".

Considera que ese real decreto no se puede derogar completamente porque tiene "aspectos que son buenos", como la exención del pago farmacéutico para los parados de larga duración.

Además, recordó que hay otros asuntos pendientes de solucionar que no se resuelven simplemente derogando ese decreto, por ejemplo el establecimiento de un tope en el copago farmacéutico para los trabajadores con ingresos inferiores a 18.000 euros.

Ciudadanos pretende asegurar el derecho a la prestación sanitaria para toda la población dentro de los criterios fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y para ello busca recuperar lo que fue una "grave pérdida" para el sistema sanitario.

Igea precisó que no ha sido posible el acuerdo con los demás grupos parlamentarios porque la mayoría de la oposición incluye en sus iniciativas "promesas que no se pueden cumplir" y que arriesgan la sostenibilidad del sistema.

Recordó, de hecho, que hay prestaciones actualmente recogidas en el sistema que no cubren a una gran parte de la población, como es el cribado para prevenir el cáncer colorectal, que mata a 16.000 pacientes al año en España.

Por tanto, considera necesario "no solo agitar banderas y crear eslóganes" sino proponer soluciones "realistas" que se puedan llevar a la práctica para mejorar de forma efectiva la asistencia sanitaria.

