EL PSOE RECUPERA 'EL SOCIALISTA' PARA CONTRAPONERSE A LOS QUE “VOCEAN” EN LAS REDES SOCIALES Y LOS “SUPREMACISTAS” DE LA MORAL

El PSOE oficializó este jueves el relanzamiento de su cabecera ‘El Socialista’, con el que espera hacer frente a los que “vocean” en las redes sociales la “irritación" y "teatralizan la queja” y a aquellos que creen tener la “supremacía moral”.

En el acto de presentación de la nueva etapa de la histórica cabecera, que tendrá versión digital, el presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, destacó que en este periódico serán “partidistas, claramente partidistas, propagandistas del pensamiento y propuestas del PSOE”.

REDES SOCIALES

Fernández dijo que estamos en “un tiempo en el que se cree poco en la política pero se espera mucho de ella”, y ahí tiene el PSOE un campo en el que actuar y utilizar “todas” las tecnologías disponibles.

El también presidente de Asturias dijo que en “la Red conviven la información de calidad y la bazofia, la verdad y la patraña, el rigor y el amarillismo, y lo hacen incluso en pie de igualdad”. “‘El Socialista’ tiene que estar con la verdad, al menos con la pretensión de verdad, e informar de hechos”, indicó.

La información será “partidista, claramente partidista”, “propagandista del pensamiento y las propuestas del PSOE; no neutrales, ni queremos serlo, y por eso no queremos que la información fluya en el ente, sino en un espacio donde la socialdemocracia contribuya al pensamiento”, añadió.

Para Fernández, la comunicación que impera en la Red es “irracional, latente, dispara ánimos y enciende la controversia”, y para prender esas mechas falta sólo “un chispazo, pocas palabras”. “Nuestra dialéctica no puede resumirse en el blanco o negro, arriba o abajo, me gusta o no me gusta; eso es una opción binaria e inservible para el discurso público”.

En una intervención contra algunos de los contenidos de las redes sociales, donde precisamente triunfan partidos como Podemos, Fernández dijo que ese es “el territorio más fecundo para quienes vocean la irritación y teatralizan la queja; el lugar donde los nuevos aprendices de brujo lanzan mensajes tan fáciles de gritar como imposibles de aplicar, donde los voceros lanzan sus conjuros a uno y otro lado del Atlántico, algunos seductores”.

SUPREMACISTAS DE LA MORAL

Por su parte, el histórico dirigente socialista Alfonso Guerra afirmó que ‘El Socialista’ podrá informar de lo que ocurre dentro del partido, pero sobre todo actuar como “un instrumento extraordinario para hacer pedagogía, de la que está muy necesita la realidad española.”

“Ahora se quieren hacer dueños de la política española los supremacistas, los que creen que la supremacía moral les pertenece a ellos y nada más que a ellos”, añadió.

Ello le llevó a alertar a los presentes de que “cualquiera que piensa que toda la razón está en él y que a los demás no hay que respetarlos porque no tienen ninguna razón, ese supremacista terminará siendo un autócrata, un autoritario”.

Guerra señaló que este nuevo instrumento que pone en marcha el PSOE va a ser “muy importante” para la pedagogía, porque vivimos en “una época en la que se ha entronizado la mentira, legitimado la mentira, que ahora llaman posverdad. Un mundo aquejado de amnesia política e histórica”.

ESTAR ALERTA

Guerra reflexionó que se creían “desterradas las condiciones que hicieron posible una cosa tan terrible como el Holocausto, pero ahora nacen dudas, con autócratas en EEUU, en Rusia, en Hungría, en Turquía... tal vez en Francia. Tenemos que ser muy cuidadosos y (estar) muy en alerta, que diría el poeta. De aquí la importancia de que los socialistas dispongan de un periódico que les informe y permita claridad para juzgar y para tener criterio propio, lo más importante para un ser humano”.

Guerra, que fue director de 'El Socialista' de 1972 a 1976, aseguró que este medio sufrió “censura, cierre, fusilamiento de directores y varios redactores”, pero “nunca se rindió”. ‘El Socialista’ es “prensa de partido, no es neutral, pero sí objetiva, que no son términos contradictorios”. “Se puede ser partidario pero objetivo”, remarcó.

El histórico socialista dijo que este periódico “ayudó a forjar una militancia que en los primeros tiempos debió superar obstáculos casi insalvables”.

En el acto de presentación de ‘El Socialista’ se dieron cita varios miembros de la Comisión Gestora, como el portavoz Mario Jiménez, diputados, senadores y dirigentes del partido. Entre ellos estaban Antonio Miguel Carmona, José María Barreda, Ángel Gabilondo, Margarita Robles y los miembros del equipo de Patxi López, el diputado Rafael Simancas y el senador Óscar López. Y los encargados de las ponencias política y económica, Eduardo Madina y José Carlos Díez.

Dentro del equipo de esta publicación que ha recuperado Ferraz estará Marta Garrote, una militante de Madrid a la que la Ejecutiva de Pedro Sánchez suspendió de militancia por verter críticas contra su gestión.

