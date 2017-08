EL PP RECUERDA A RIVERA QUE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS "EXIGE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL"

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, restó este jueves importancia la reforma legal anunciada por Ciudadanos para limitar a ocho años el mandato máximo de un presidente del Gobierno y recordó que implantar esa condición "exige una reforma constitucional".

Maíllo hizo estas declaraciones en una entrevista a Antena 3 Televisión, recogida por Servimedia, después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunciara ayer en el Congreso de los Diputados que su partido presentará el lunes una reforma legal para impedir que Mariano Rajoy pueda repetir como candidato a La Moncloa en 2020.

La reforma legal que plantea Ciudadanos pretende introducir en la ley una nueva claúsula de ilegibilidad para que un presidente que haya pasado ocho años al frente del Gobierno no pueda volver a presentarse a unas elecciones generales, como le pasaría a Rajoy en 2020, dado que tomó posesión al frente de La Moncloa en diciembre de 2011.

Maíllo adujo que la limitación legal de mandatos es propia de regímenes políticos presidencialistas como Estados Unidos e indicó que España tiene un sistema parlamentario según el cual "los ciudadanos no eligen al presidente" del Gobierno de forma directa, sino que es el Congreso de los Diputados quien toma formalmente la decisión en el debate de investidura.

A su juicio, la idea de Ciudadanos "exige una reforma constitucional y el señor Rivera lo sabía" cuando hace un año firmó un acuerdo con Mariano Rajoy en el que ambos se comprometían a llevar a cabo esa modificación legislativa como condición para respaldar la investidura del líder del PP.

Maíllo añadió que "una ley por sí misma no sería suficiente para hacer esta limitación de mandatos", ya que considera que sería inconstitucional si además no se modifica la Carta Magna para introducir esa nueva claúsula.

Finalmente, cuestióno el fonfo de la idea de Rivera al subrayar que en Alemania la canciller, Angela Merkel, se presenta este otoño a las elecciones generales "por cuarta ocasión" consecutiva y "nadie discute que Alemania es un país democrático y con alto nivel de transparencia".

