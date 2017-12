21-D. EL PP RECRIMINA A CS QUE HAYA QUERIDO GANAR EN SOLEDAD AL INDEPENDENTISMO

El Partido Popular considera que Ciudadanos se ha equivocado al querer ganar en soledad al bloque independentista (Junts Per Catalunya, ERC y la CUP), que con el 91,20% escrutado suma 70 escaños.



Fuentes populares consultadas por Servimedia valoraron que la estrategia que ha seguido Ciudadanos de venderse como “el voto útil” ha sido errónea, ya que ser la fuerza más votada con 36 diputados no le servirá para liderar un Gobierno constitucionalista.

En este momento, el PPC solo conseguiría 4 escaños, en el que sería su mayor descalabro electoral, teniendo en cuenta que el suelo histórico del PP catalán está en 7 diputados en 1992 y que en los comicios de 2015 consiguió 11 representantes.

De esta forma, el PPC perdería el derecho a tener grupo parlamentario propio y pasaría a formar parte del Grupo Mixto en el nuevo Parlamento autonómico. No obstante, las fuentes consultadas descartaron rotundamente que su candidato, Xavier García Albiol, se plantee dimitir.

Desde las 20.30 horas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue la evolución del recuento en la sede nacional del PP junto a la cúpula del partido, que de momento no ha hecho ninguna valoración oficial.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso