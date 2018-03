RIVERA RECONOCE QUE EL SILENCIO DE CIFUENTES EN UN ASUNTO "QUE PINTA MAL" GENERA SOSPECHAS

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reconoció este lunes que el silencio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, frente a las informaciones sobre su máster, un asunto "que pinta mal", generan sospenchas de que realmente haya irregularidades.



En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Rivera subrayó que Cifuentes "se está escondiendo", algo que "no es habitual en ella", proclive a dejarse ver en público y responder a las preguntas de la prensa. "Está desaparecida", aseguró, y de hecho ha cancelado previsiones de su agenda para evitar a los medios de comunicación.

"No se va a poder seguir escondiendo", alertó, ya que si no comparece voluntariamente toda la oposición la obligará a hacerlo en un pleno en la Asamblea de Madrid y tendrá que explicar cómo obtuvo su máster "de la forma en que nadie lo obtiene", sin ir a clase y cometiendo "fraudes" similares a otros que han sido denunciados en esa misma universidad.

Lo primero es escuchar sus explicaciones, insistió Rivera sin querer avanzar lo que hará su partido después. Sin embargo, reconoció que el asunto "pinta mal, pinta feo", y si además ella "se esconde y no da la cara" lo único que consigue es consolidar la idea de que "tiene alguna cosa que ocultar".



