21-D. ICETA RECONOCE QUE NO SON LOS RESULTADOS QUE PERSEGUÍAN PORQUE “NO HAY MAYORÍA ALTERNATIVA AL BLOQUE INDEPENDENTISTA”

El candidato y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, reconoció este jueves que los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas de Cataluña no son los que perseguían los socialistas porque no hay mayoría “alternativa” al bloque independentista.



Pasadas las once de la noche compareció Iceta ante los periodistas para dar una valoración sobre los 17 escaños que han logrado con el 98% escrutado. Destacó desde la sede del PSC que suman un diputado más y más de 50.000 votos más respeto a 2015. Además, subrayó que desde 1999 los socialistas “no conseguíamos mejorar resultados”.

Así, reconoció que se alegran de esa mejora pese a que no son los datos que perseguían, “no hay mayoría alternativa al bloque independentista”, ni se convierten en el “núcleo central de esa alternativa”.

Tras felicitar a Inés Arrimadas y Ciudadanos por su victoria en votos y escaños, Iceta destacó el “retroceso” de las fuerzas independentistas respecto a los diputados logrados en 2015.

El líder del PSC insistió en que el “problema político” en Cataluña requiere soluciones políticas y, a su juicio, la solución “no se encuentra en el independentismo ni el inmovilismo” sino en “soluciones acordadas”. Con estos resultados, Iceta insistió en descartar la vía unilateral y emplazó al diálogo en el marco de la ley.



