21-D. EL PSOE RECONOCE QUE EL RESULTADO DEL PSC NO ES EL ESPERADO PERO DESTACA QUE ROMPE SU TENDENCIA DESCENDIENTE

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reconoció este jueves que los resultados obtenidos por el PSC en las elecciones del 21-D no son los que esperaban pero subrayó que han conseguido revertir la tendencia descendiente de los socialistas catalanes de los últimos 18 años.



En rueda de prensa en Madrid, Ábalos indicó que la “polarización” del voto y la “presión por el voto útil” era “más que evidente” en estos comicios. En cualquier casi, advirtió a los separatistas que no se puede volver a caer en la ilegalidad.

Ábalos destacó que el PSC avanza y lo hace con unos resultados que revierten la caída experimentada en anteriores elecciones, por lo que muestran el camino de la “recuperación” en votos y en escaños. No es el que esperaban pero es “un resultado digno a tener en cuenta”, en circunstancias “traumáticas” y de “fuerte polarización”.



