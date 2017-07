FERRAZ RECONOCE QUE HAY “OCURRENCIAS” EN ALGUNAS FEDERACIONES PORQUE NO HAN ENTENDIDO EL FEDERALISMO

Google Plus

La dirección del PSOE reconoció este lunes que se están viendo algunas “ocurrencias” en algunas federaciones socialistas en sus propuestas sobre el modelo federal, después de la apuesta por el federalismo del 39 Congreso del PSOE.



El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó en rueda de prensa que hay “algunas cosas que están claras” como son la ‘Declaración de Granada’ – que define la apuesta territorial del PSOE- y que “todos” reconocen, y las resoluciones del Congreso Federal, “donde claramente se habla de España como estado plurinacional”.

A partir de ahí, reconoció que “cada uno puede opinar lo que quiera” pero que para “la constitución de un modo federal, hay que saber qué es el federalismo. Y algunas de las cuestiones que se están planteando es de claramente no entender cual es el modelo federal”.

Desde este modo se expresó en rueda de prensa en Ferraz para dar cuenta sobre la reunión de la Permanente de la Ejecutiva Federal cuando se le preguntó por las cuestiones que se está dirimiendo sobre el modelo federal en los congresos regionales.

“Esta es una propuesta que hacemos para el debate”, por lo que en el partido también tendrá su “propio debate”, dijo Ábalos cuando se le cuestionó por las visiones del PSOE en Andalucía bajo la batuta de Susana Díaz, que apuesta por federalismo desde la igualdad; del PSPV que lidera Ximo Puig, que camina por el federalismo asimétrico, y el PSIB de la balear Francina Armengol, que aboga por la federación de islas.

Para Ábalos, algunas de estas cuestiones suponen claramente "no entender lo que es el modelo federal", pero no quiso detallar a cual se refería. Fuentes de la Dirección recordaron que el federalismo es de por sí, en su naturaleza, “asimétrico”.

Para el secretario de Organización, “todas las pegas que se ponen” al modelo federal “siempre van referidas a la financiación” debido a que “cuando se habla de financiación ya surgen los intereses de cada territorio”.

