CATALÁ RECONOCE QUE LEXNET ES “MEJORABLE” PERO “MUCHÍSIMO MÁS EFICAZ Y SEGURO” QUE ENTREGAR PAPELES EN LAS VENTANILLAS

- Rebaja el fallo de julio a que se volvía a poder “ coger papeles del casillero de otro”. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconoció este jueves que LexNET es un instrumento “mejorable” pero afirmó que es “muchísimo más eficaz y seguro que un fax, una carta o que entregar papeles a través de las ventanillas” de los registros judiciales.

De esta manera, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, defendía el sistema por el que los profesionales de la justicia intercambian documentos. El ministro comparece en una sesión extraordinaria para dar cuenta de la transformación digital de la Justicia y dar cuenta de los fallos detectados en el sistema de comunicaciones LexNET el pasado 27 de julio.

Catalá destacó que LexNET “no es el caos que algunos han intentado pintar para obtener un rédito político” y aportó el dato de que sólo el 0,75% del tiempo total disponible de esta herramienta se han producido “anomalías del sistema”.

FALLO MENOR

En concreto, sobre el incidente del día 27 de julio, el ministro explicó que se trató de un “error” en el software de una nueva versión que se diseñó para responder a la demanda de algunos profesionales para poder acceder a un doble buzón con un solo usuario.

Debido a ese error, explicó, se volvió “al pasado”, de forma que un profesional podía acceder “bajo determinadas circunstancias muy concretas” al buzón de otro profesional, es decir, alguien “podía coger papeles del casillero de otro”.

Sin embargo, Catalá precisó, “en absoluto” eso implica que pudiera entrar “cualquiera” y ver información. Había que dar una serie de pasos “que no están al alcance de cualquiera” porque había que acceder con la autenticación certificada, modificar la URL de acceso al buzón y conocer la de otro usuario habilitado para acceder al suyo. “No es fácil, había que empeñarse”, comentó.

Una vez conseguido, solo se podía acceder a notificaciones realizadas y descargarlas, pero no enviar las pendientes, modificar plazos ni borrar las ya hechas. Es “rotundamente falso”, añadió, que se pudiera acceder a información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque el error solo afectaba a los accesos desde Internet y los agentes acceden desde sus propias aplicaciones.

52 HORAS EN PARADA

Insistió en que se intervino con toda inmediatez y ese mismo día a las 16.25 horas se restableció el sistema con una nueva versión que bloqueaba ese acceso. Conociéndose públicamente que se había solventado, subrayó Catalá, durante las 16 horas siguientes se reportaron 49 intentos de acceso a información de otros buzones, todos infructuosos.

En las reuniones de trabajo posteriores con los proveedores y con el Centro Criptográfico Nacional, se decidió que para dar mayor estabilidad al sistema era necesario proceder a la reparación de ese error de “una forma más minuciosa” y se trabajó intensamente en ello todo el fin de semana.

El día 28, prosiguió el ministro, se detectó un intento de ‘hackeo’ que por sentido de la responsabilidad no se quiso dar a conocer para evitar un ‘efecto llamada” y que fue “infructuoso” porque únicamente accedió a información obsoleta, no confidencial ni sensible. El acceso fue bloqueado y se presentó denuncia ante la Policía Nacional.

En las 52 horas que el sistema estuvo en parada técnica, aseguró, no hubo ninguna indefensión para ningún ciudadano, y el día 31 de julio la plataforma quedó “plenamente operativa”.

SISTEMA COMÚN

En su intervención, el ministro destacó el avance que supone esta herramienta para la Justicia y aseguró que no se trata de un “almacén de expedientes judiciales” porque los documentos que se intercambian los profesionales identificados “se borran en 60 días”. Catalá remarcó que es “rotundamente falso” que por LexNET se puede acceder a expedientes judiciales, ni a pruebas, ni a documentos básicos ni a declaraciones.

En este sentido, destacó que LexNET “ayudando a ser más eficientes” y es una parte importante para el desarrollo de la Justicia en el mundo tecnológico. En una defensa de la “prioridad” que ha impuesto en el Ministerio a la implantación de la tecnología en la Justicia, Catalá pidió a los partidos que ayuden a la implantación de un “sistema procesal común” en todas las comunidades autónomas, frente a los dispares y nada compatibles sistemas que hay en la actualidad. Ello le llevó a criticar que en el ámbito judicial hay “más aplicaciones para hacer lo mismo” que en todas las demás administrativas.

Por último, en una intervención de más de hora y media, Catalá criticó que se “ha dicho de todo” sobre la situación del sistema judicial tras el fallo de LexNET, por lo que pidió “prudencia y mesura” porque calificarlo de “caso” es un “flaco servicio” a la Justicia.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso