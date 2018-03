CATALUÑA. DASTIS RECONOCE LA “INCOMODIDAD” DEL GOBIERNO ANTE EL “CIRCO AMBULANTE” DE PUIGDEMONT

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, intentó restar importancia este lunes a la actividad que está llevando a cabo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por distintos países europeos, aunque reconoció cierta “incomodidad” del Gobierno por el “circo ambulante” que éste ha montado.



Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas, acerca de la presencia de Puigdemont en Ginebra (Suiza) para participar en el Festival de Cine y Foro Internacional de Derechos Humanos (Fifdh) junto con la exconsejera Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

El ministro explicó que no ha dado instrucciones para que se lleve a cabo ante las autoridades suizas algún tipo de gestión relacionada con la presencia de Puigdemont en Suiza y comentó que ignora las actividades que ha llevado a cabo el expresidente de la Generalitat en este país.

Criticó que Puigdemont haya optado por una “especie de destierro autoinducido” y afirmó que “se puede dedicar a las actividades que quiera”. Además, destacó que al Gobierno le gustaría que “cumpla con sus obligaciones” y regrese a España. No obstante, dejó claro que “si no lo hace, no le daremos a esta cuestión un carácter de objetivo por encima de todas las cosas”.

Apeló a la importancia de “no hacer cosas que puedan generar problemas con otros países” y manifestó que mientras no exista una orden internacional de detención “no vamos a ir más allá”. Quitó importancia a la presencia de Puigdemont en países como Suiza y Dinamarca, ya que “no está siendo recibido por nadie que le considere una personalidad relevante”. A pesar de ello, reconoció cierta “incomodidad” ante el “circo ambulante” que ha montado Puigdemont y reiteró que el Gobierno actúa “en sus justos términos”.



