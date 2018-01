AP-6. EL PP RECONOCE ERRORES Y DESTACA QUE EL DIRECTOR DE LA DGT “NO DURMIÓ” LA NOCHE DE LA NEVADA

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, reconoció este martes que “las cosas no se han hecho bien” en la gestión del caos que se vivió este fin de semana en la autopista de peaje AP-6 como consecuencia de una nevada y aseguró que el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, “no durmió esa noche”.



En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Hernando lamentó que en España exista la “tendencia” de “echar la responsabilidad a los demás” cuando se produce un acontecimiento de estas circunstancias.

No obstante, reconoció que en este caso “las cosas no se han hecho bien” y subrayó que los conductores “no son los únicos culpables” del caos en la AP-6.

Por eso, destacó que el Gobierno se ha disculpado por lo ocurrido y cree llegado el momento de “analizar protocolos”, porque el caos no se produjo en una carretera nacional de competencia estatal sino en una autopista.

Esto le dio pie para reclamar a la empresa concesionaria de esta vía que “no eluda su responsabilidad” y animó a los conductores a “hacer más caso” de las recomendaciones que llegan desde la Dirección General de Tráfico (DGT) y de los avisos procedentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sobre las peticiones de cese de Serrano por parte de la oposición, Hernando aseveró que éste “no durmió” la noche de la nevada y minimizó la importancia de que siguiera la gestión de la crisis desde Sevilla y no desde Madrid, “siempre y cuando se siga”.

Por último, manifestó que este caos no tiene “ni punto de comparación” con el ocasionado por las nevadas en 2009, cuando el PP pidió la dimisión de la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

En aquella ocasión, según Hernando, hubo un “colapso bestial” del aeropuerto de Barajas, se cerraron “numerosas autovías y vías de comunicación” y se produjo un “espectáculo para la prensa internacional”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso