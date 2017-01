EL PP RECONOCE QUE NO COMPARTE ALGUNAS DE LAS ÚLTIMAS DECISIONES DE TRUMP, AUNQUE "CONFÍA PLENAMENTE" EN EEUU

Google Plus

- Remarca que la globalización y las sociedades abiertas son ya algo “irrenunciable”. El Partido Popular aseguró este lunes que no comparte “todas las medidas” que está asumiendo en sus primeros días de mandato el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque “las sociedades abiertas se tienen que imponer a las sociedades cerradas”. No obstante, expresó su deseo de tener “las mejores relaciones” con este país, en el que "confía plenamente".

Así lo expresó el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, en rueda de prensa en la sede nacional del partido, al ser preguntado por el veto aprobado por Trump que prohíbe la entrada en el país a refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.

“Queremos tener las mejores relaciones con EEUU y vamos a intentarlo”, sentenció Casado, antes de incidir en que “siempre que nos hemos llevado bien con el otro lado del océano le ha ido bien a los españoles”.

Lo cual, prosiguió, “no quiere decir” que el PP comparta “todas las medidas que está asumiendo en sus primeros diez días de mandato”. “Nosotros defendemos que las sociedades abiertas se tienen que imponer sobre las sociedades cerradas y confiamos en que la inmigración regulada y controlada enriquece”, subrayó.

En este sentido, puso a España como “ejemplo de inclusión” y dijo que es “es compatible tener las mejores relaciones con la nueva Administración norteamericana y al mismo tiempo seguir defendiendo convicciones y principios”, como que el libre mercado es “muy positivo” para las sociedades abiertas o que “el mundo global no tiene alternativa”.

