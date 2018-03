EL PP RECLAMA A SÁNCHEZ “QUE DEJE EL POPULISMO Y EL SIMPLISMO” Y SE ABRA A DIALOGAR

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, reclamó este lunes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, “que deje el populismo y el simplismo y se ponga a hablar de verdad y a dialogar” para llegar a acuerdos en materias de futuro como las pensiones.



El ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova lanzó esta petición al líder del PSOE en la rueda de prensa que ofreció en la sede central del partido, en Madrid, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, momento que aprovechó para denunciar que “la oposición se ha echado al monte”.

Tras subrayar la predisposición y “capacidad” del Gobierno para llegar a acuerdos, criticó que la oposición no sea consciente de su “responsabilidad” en una época que precisa acuerdos de país. Aseguró que el PP desea hablar sobre financiación autonómica, de un pacto del agua o de pensiones.

Sobre este último punto, pidió un debate “serio y riguroso” a todos los partidos y consideró que cuando las formaciones de izquierdas “se echan a la calle para acompañar las legítimas reclamaciones de los ciudadanos lo que están haciendo fundamentalmente es ausentarse del debate parlamentario”.

“Algunos”, dijo en alusión al PSOE, “están perdiendo una oportunidad de oro para ser alternativa de Gobierno”. Así las cosas, advirtió al PSOE de que un tema como las pensiones requiere un tratamiento “serio y sosegado”.

En este sentido, criticó que el “populismo y el simplismo” guíen la estrategia de Sánchez y le pidió abrirse a “hablar de verdad”. Tras recordar que en 2011 el líder socialista votó “la congelación” de las pensiones, dijo que el PP está pendiente de la consigna que dará Sánchez a sus diputados para pronunciarse en el Pacto de Toledo.

Incidió en que lo importante es saber qué van a votar en el Pacto de Toledo para “mejorar” las pensiones. “Todo lo demás son ganas de enredar, buscando el cortoplacismo y el aplauso fácil”, avisó el coordinador general de los populares.

Aseguró que el compromiso del Gobierno es “garantizar y subir” las pensiones, aunque esto “evidentemente” ha de estar vinculado al crecimiento económico y a la creación de empleo. En este sentido, indicó que Rajoy no concretó en este Comité Ejecutivo Nacional cuál será la subida que prometió en las pensiones mínimas y de viudedad.

Según explicó Maíllo, será en la negociación presupuestaria donde se pueda profundizar en este tema. Mientras tanto, indicó que el PP no estará en las calles, pero sí en el debate sobre las pensiones. “Esperamos que los demás estén también en el Pacto de Toledo y no lo abandonen”.

En este punto, recomendó al PSOE “tomar nota” de que “cada vez que va a la calle quien gana es Podemos. “No les suele ir demasiado bien”, insistió, al tiempo que dijo entender que los ciudadanos puedan reclamar mejoras cuando se están dando “señales en positivo” sobre la evolución de la economía.

No obstante, remarcó que la “responsabilidad” del Gobierno de Mariano Rajoy es “cuadrar las cuentas” y para ello está abierto a “dialogar y negociar” con agentes sociales y económicos y con las fuerzas políticas de la oposición.

Fuentes gubernamentales explicaron que Rajoy transmitió que las demandas de los pensionistas serán atendidas y llamó a actuar con “serenidad” frente a quienes fomentan el ruido. Pidió a los suyos explicar con argumentos y razones cuál es la situación.

En materia presupuestaria, recordó que la intención del Gobierno es aprobar el proyecto el próximo martes ,27 de marzo, en un Consejo de Ministros extraordinario para que el 3 de abril pueda ser llevado al Congreso de los Diputados. “Hay conversaciones con todos los partidos que nos apoyaron en 2017 y la intención es intensificarlos”, subrayó.

En palabras de Maíllo, existen “cauces adecuados” para que puedan aprobarse los Presupuestos y cumplir así con los compromisos con los socios europeos. Sin embargo, el presidente del Gobierno no especificó a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional “con quién” está hablando estos días para lograr este objetivo.

“Está tranquilo”, repitieron varios cargos del partido tras la reunión de este Comité Ejecutivo Nacional, previo a la Convención Nacional que tendrá lugar del 6 al 8 de abril en Sevilla. Incluso, otras fuentes llegaron a hablar de que el estado de Rajoy es de “ataraxia”, esto es, sin temor alguno.



