EL PP RECLAMA AL NUEVO PSOE QUE NO CAIGA EN EL “PELIGROSO ABRAZO” DE PODEMOS

El Partido Popular reclamó este martes a quien resulte vencedor en el proceso de primarias del PSOE que no caiga en el “abrazo” de Podemos, ya que sería “muy peligroso” para la estabilidad de la XII Legislatura. “Espero que no le haga juego el PSOE que venga”, pidió.

Así lo expuso la vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, donde criticó que el partido de Pablo Iglesias practique la política del “truco o trato”. “Lo que más les gusta es el truco, porque tratos tienen pocos”, constató.

“Ahora le vemos querer presentar mociones sin tan siquiera tener candidato y lo hacen porque les gusta más la publicidad y las audiencias que la práctica parlamentaria, que requiere mucha más reflexión y estabilidad”, manifestó la dirigente popular.

Por ello, Levy dijo que espera que quien se imponga en el proceso de primarias del PSOE “sea muy consciente de lo que es el abrazo de Podemos”, pues, de caer en él, sería “muy peligro” para la política de España.

En su opinión, la pretendida moción de censura de Unidos Podemos es un “espectáculo” que “dice mucho para las escenas televisivas”, pero que sólo sirve para intentar quebrar la estabilidad política que en estos momentos requiere el país.

Pese a pedir responsabilidad al futuro líder del PSOE, no quiso hacer “valoraciones internas” y pronunciarse sobre su candidato preferido. “A mí lo que me interesa es un PSOE que deje de ser noticia por hablar de sí mismo y hable del interés general”, indicó.

“Esta va a ser una legislatura de moderación, interés general y proyecto de futuro para los españoles y ahí espero encontrar al PSOE”, declaró, antes de pedir a los socialistas que no le hagan “el juego” a Podemos, alegando que “el país no puede estar parado” y en este mandato los pactos han de estar a la orden del día.

CORRUPCIÓN

Sobre los casos de corrupción que han afectado a sus filas, dio por finalizado el tiempo “de todos aquellos que se piensen que van a tener limbos o refugios y que no se les va a perseguir porque la política es intocable”. En esta línea, remarcó que “ha dejado de existir” esa manera de “tener el poder en apropiación”.

No obstante, reconoció que el goteo de casos de corrupción “quiebra y merma” la confianza de los ciudadanos en su clase política y “debilita” las instituciones. Por ello, abogó por “preocuparnos y ocuparnos” de ella siendo “muy contundentes” en las explicaciones y al depurar responsabilidades.

“Los partidos no son refugios de quienes quieren llevar a cabo malas prácticas”, insistió. Además, apeló al “honor” de los jueces y negó tajantemente presiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy en este sentido. “Desde luego, el Gobierno cree en la autonomía e independencia del poder judicial”, subrayó.

Expresó su “tranquilidad” en el sistema judicial por el hecho de que “algunas personas del partido del Gobierno están en la cárcel” cuando han obrado de manera incorrecta. “Es un sistema garantista que no mira a los ojos de quien está sentenciando, sino que actúa para depurar responsabilidades”, apostilló.

