EL PSOE RECLAMA AL GOBIERNO MEDIDAS CONTRA EL ABUSO INFANTIL

El PSOE ha preguntado al Gobierno sobre las medidas que prevé aplicar para combatir el abuso sexual infantil en España, después de que un reciente informe alerte de que el número de denuncias por abusos sexuales a menores en España aumentó un 15,6%, pasando de 3.502 en 2015 a 4.056 en 2016.

A raíz de estos datos, desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso han registrado varias preguntas al Ejecutivo para saber si tiene previsto adoptar medidas para que se incremente la formación para los profesionales que trabajen cerca de niños y niñas de edades en las que existe un mayor riesgo de poder ser víctimas de abusos sexuales.

Además, en el escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, firmado por los diputados Sonia Ferrer y Miguel Ángel Heredia, los socialistas preguntan también si se van a “implantar protocolos específicos” en los centros educativos que se activen “rápidamente ante la más mínima sospecha” de abusos.

Así como si prevé el Gobierno “a corto o medio plazo” realizar las modificaciones legales “necesarias” para que el menor víctima de abusos sexuales “solo tenga que testificar en una ocasión y que la declaración sea lo más rápida posible en el tiempo”.

En el texto registrado en el Congreso, los diputados socialistas indican que el 85% de los casos no se denuncian y entre los que sí son abordados por la Justicia el 70% no llegan a juicio oral porque la “única prueba” es el testimonio del niño y es “difícil” que lo mantenga durante los largos procesos, según datos del informe de Save the Children 'Ojos que no quieren ver' de septiembre de 2017.

El PSOE se interesa también por si el Gobierno prevé establecer protocolos de “reparación” del daño a las personas adultas que han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia o si piensa promover una campaña de sensibilización de ámbito estatal contra el abuso sexual infantil para hacer “visible” el problema y concienciar a la sociedad sobre esta “lacra que afecta a los más vulnerables”

Por último, desde el Grupo Parlamentario Socialista quieren saber si el Gobierno contempla incluir el abuso sexual como una cuestión “prioritaria” en una futura Ley integral sobre la violencia ejercida contra la infancia, y recuerdan que, según varios estudios, entre un 10 y un 20% de la población ha sufrido abusos sexuales en su infancia, en España.

