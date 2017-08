EL PRAT. LA GUARDIA CIVIL NO HA RECIBIDO INDICACIÓN DE INTERIOR PARA ASUMIR EL CONTROL DE SEGURIDAD

La Guardia Civil no ha recibido por el momento ninguna indicación del Ministerio del Interior para asumir el mando en los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat, ante la falta de acuerdo entre Eulen y su plantilla de trabajadores, que está provocando largas colas en el acceso con los correspondientes perjuicios para los viajeros.

Según señalaron a Servimedia fuentes de la Benemérita, sí se han reforzado sus servicios en el aeropuerto de la Ciudad Condal, lo usual en una situación de estas características para evitar incidentes, aunque con agentes propios de la unidad de seguridad de esta base aérea.

El refuerzo no es excepcional y se realiza para dar respuesta a la situación de inestabilidad que se está produciendo en este aeropuerto y para mantener la normalidad ante la posibilidad de que el paro continúe en vísperas del puente del 15 de agosto.

Las mismas fuentes recalcaron que no competería a la Guardia Civil del aeropuerto realizar los controles de seguridad de El Prat, a no ser que recibieran indicación del Ministerio del Interior y, en concreto, del Secretario de Estado de Seguridad, extremo que, subrayan, no ha sucedido por el momento.

