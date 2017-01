PP Y PSOE SIGUEN RECHAZANDO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAJAS DE AHORRO

Google Plus

PP y PSOE volvieron a rechazar este martes en la Mesa del Congreso de los Diputados la petición de Ciudadanos para crear una comisión de investigación sobre la gestión de las cajas de ahorro tras el informe del Tribunal de Cuentas según el cual el agujero para las arcas públicas ascendió a 60.000 millones de euros.

Según explicaron fuentes parlamentarias, los miembros de Ciudadanos en la Mesa del Congreso insistieron en esa iniciativa pero fue rechaza por la mayoría que forman los integrantes del PP y del PSOE.

De hecho, no se llegó a votar la iniciativa como tal sino la constatación de que la Mesa es un órgano "sustantivo" y por tanto en ese caso no procede que una propuesta que parte de dos de sus miembros sea asumida por el órgano como tal.

Después de esa decisión, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, denunció que la negativa del PP y del PSOE a investigar ese "brutal dispendio" habla por sí mismo de una etapa política "que todos querríamos olvidar" pero es imposible por sus consecuencias económicas.

A pesar de los "subterfugios formales" que puedan emplear el PP y el PSOE, aseguró, Ciudadanos insistirá en la creación de esa comisión para investigar políticamente una serie de decisiones que se tomaron por criterios de "amiguismo" y que supusieron un "quebranto" para España que no puede quedar impune.

Según el artículo 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la creación de las comisiones de investigación las vota el Pleno a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados. Por tanto, rechazada la opción de la Mesa, Ciudadanos puede optar por solicitar su creación junto a otro grupo parlamentario o con otros 38 diputados hasta sumar los 70 necesarios para someter su iniciativa a votación.

