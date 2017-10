RAJOY RECHAZA LA PROPUESTA DE IGLESIAS PORQUE “NO SE PUEDE TRATAR” CON QUIEN “CHANTAJEA” AL ESTADO

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó este miércoles la propuesta que le trasladó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de sentarse en la misma mesa con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para buscar una mediación que facilite la búsqueda de soluciones al conflicto catalán, esgrimiendo que “no se puede tratar” con quienes plantean “un chantaje tan brutal” al Estado español.

Fuentes gubernamentales informaron a Servimedia sobre el intercambio de mensajes entre Rajoy e Iglesias a raíz de la propuesta que lanzó esta tarde el secretario general de Podemos que aunque Iglesias aseguró en rueda de prensa no haber recibido una negativa del presidente del Gobierno a su propuesta, se antoja imposible un diálogo real con quienes desafían al Estado de Derecho.

En esta conversación, Rajoy insistió en que el mandatario catalán ha de renunciar a una declaración unilateral de independencia en Cataluña porque eso es algo sobre lo que el Gobierno no puede negociar.

Rajoy se reafirmó así en lo que dijo públicamente en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre, en una declaración institucional en la que remarcó que el cauce para debatir demandas políticas no puede venir nunca de la "imposición", sino que ha de articularse a través de un "diálogo legal en el que se escuche y atienda a todos". Rajoy considera irresponsable la estrategia emprendida por Puigdemont y sus socios de Gobierno porque traspasa el "más elemental decoro democrático".

