SÁNCHEZ-CAMACHO RECHAZA LA LIMITACIÓN DE MANDATOS PORQUE "EL GOBIERNO SE GANA EN LAS URNAS"

La expresidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, advirtió este lunes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de que el “Gobierno se gana en las urnas, no con la limitación de mandatos”.

Así se pronunció Sánchez-Camacho, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, después de que Rivera anunciara en el Congreso de los Diputados que su partido presentará hoy una reforma legal para impedir que Mariano Rajoy pueda repetir como candidato a La Moncloa en 2020.

La reforma legal que plantea Ciudadanos pretende introducir en la ley una nueva cláusula de ilegibilidad para que un presidente que haya pasado ocho años al frente del Gobierno no pueda volver a presentarse a unas elecciones generales, como le pasaría a Rajoy en 2020, dado que tomó posesión al frente de La Moncloa en diciembre de 2011.

Sánchez-Camacho comentó que el PP actuará “con la más absoluta normalidad” en lo referido a esta propuesta y advirtió a Rivera de que “el Gobierno se gana en las urnas, no con la limitación de mandatos”.

Respecto de los datos de paro conocidos este lunes, ciñó el aumento en 46.400 desempleados al “final de la temporada de verano” y pidió valorar el “incremento importantísimo” del empleo que se ha producido “en estos años”.

