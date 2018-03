ZOIDO RECHAZA DESPENALIZAR EL ‘TOP MANTA’ APELANDO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL EMPLEO

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, considera que “no se deben analizar” propuestas de despenalización del ‘top manta’ como la de Unidos Podemos, “que conllevan una inseguridad jurídica” para la propiedad intelectual y “producen un grave deterioro y quebranto económico y desde el punto de vista del empleo”.



Zoido se manifestó así en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la sesión de control al Gobierno en el Senado. “Es un tema que no se puede analizar a la ligera”, advirtió. “La propiedad intelectual hay que protegerla sin duda alguna, como se protege en todos los paises de nuestro entorno”.

“Por tanto”, añadió, “no se deben analizar propuestas de este tipo, que conllevan una inseguridad jurídica muy importante en todos los temas relativos a la propiedad intelectual y producen un grave deterioro y quebranto económico y desde el punto de vista del empleo”.

Zoido no quiso enjuiciar la manera en que el Ayuntamiento gestionó los disturbios de Lavapiés tras la muerte de un mantero, que inicialmente se vinculó a una persecución policial en un error que el Gobierno municipal tardó en desmentir. “Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar y no voy a entrar a valorar”, rehuyó el ministro, que se tomó con humor que Unidos Podemos haya pedido que comparezca por este asunto. Preguntado por los periodistas si tendría algo que aportar, contestó: “Yo no. Pero todo es posible en la vida, incluso que yo tenga que comparecer”.



